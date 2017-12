So chaotisch wurde die neue Regierung "begrüßt"

"Denen zeigen wir, was wir von ihnen halten"

400 Meter Luftlinie entfernt, also in der Hofburg und im Kanzleramt, trifft die neue Bundesregierung erstmals zusammen. Und dagegen wird natürlich protestiert. Gegen den angeblichen Sozialabbau, gegen das künftig viel schärfere Vorgehen im Asylwesen. Hauptsache an diesem Tag ist, dagegen zu sein. Die Organisatoren verteilen Schilder - und sie sagen: "Denen zeigen wir, was wir von ihnen halten." Gemeint sind die türkisen und blauen Politiker …