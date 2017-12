Drei Mädchen am Gehsteig von Wagen niedergestoßen!

Ein ganzes Heer an Schutzengeln passte in Weng im Innkreis auf, dass dieser Unfall nicht in einer Tragödie endete: Beim Überholen eines Linksabbiegers flog ein Autolenker (38) mitten im Ortsgebiet von der Straße und rammte am Gehsteig drei 13-jährige Mädchen. Diese kamen aber gottlob mit leichten Blessuren davon!