34 Jahre ohne Schein: Kranführer flog nun auf

Er wäre auch diesmal nicht aufgefallen, hätte er nicht am Steuer mit dem Handy telefoniert. Und so holten ihn Beamte der Landesverkehrsabteilung bei Hornstein von der Südost-Autobahn und kontrollierten ihn. Die Fahrzeugpapiere waren in Ordnung - nur zeigte der in Wien-Favoriten wohnhafte Oberösterreicher seinen Reisepass anstatt des geforderten Führerscheins.



Noch nie Lenkerberechtigung besessen

Was zumindest aus seiner Sicht auch logisch war: Denn eine Lenkerberechtigung hatte der 52-Jährige ja noch nie besessen. Weder habe er jemals eine Fahrschule besucht, noch eine Lenkerberechtigungsprüfung absolviert, gab er schließlich zu. Seit über 34 Jahren soll er diesbezüglich aber auch noch nie Probleme gehabt haben - wie der ertappte "Schwarzfahrer" und hauptberufliche Kranführer frei von der Leber weg erzählte. Anzeige!



K. Loibnegger, O. Papacek, Kronen Zeitung