Juristischer Ärger für Weltraumepos "Star Citizen"

"Star Citizen" ist ein Phänomen: 170 Millionen US-Dollar hat Chris Roberts in der Netzgemeinde von 1,7 Millionen Unterstützern für sein neues Game eingesammelt. Es gilt damit als größtes Crowdfunding-Projekt der Geschichte. Seit 2013 ist es bereits in Entwicklung - ohne, dass ein Ende in Sicht wäre. Und nun droht auch noch rechtliches Ungemach: Crytek wirft "Star Citizen"-Entwickler Cloud Imperium Games vor, sich nicht an Verträge zu halten.