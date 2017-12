Babywunsch: Wenn es mit dem Storch nicht klappt

Ungewollt kinderlos - doch in vielen Fällen gibt es dank des medizinischen Fortschritts kompetente Hilfe. Knapp 1800 Paare aus Niederösterreich nehmen jedes Jahr eine Form der künstlichen Befruchtung in Anspruch. Seit Anfang August können sie auch im neu eröffneten Institut in Tulln betreut werden.