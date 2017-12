Warum Michael Ludwig Bürgermeister werden muss

Gekipptes Rauchverbot "ein Erster schwerer politischer Fehler" der ÖVP

Harsche Worte findet er zur Abschaffung des Rauchverbots in der Gastronomie. "So stelle ich mir nicht vor, dass man Regierungsverantwortung wahrnimmt." Überall anders in Europa sei das unvorstellbar - er sieht das als Rückschritt. Die Folgen für den Gesundheitsbereich wären zu schwerwiegend, daher sei dies "ein erster schwerer politischer Fehler". Wenn die türkis-blaue Regierung die direkte Demokratie forcieren wolle, ist Doskozil überzeugt davon, dass die neue Regierung diese Vereinbarung wieder zurücknehmen muss.

Mindestsicherung: Hohe Sachleistungskomponente gefordert

Bei der Kürzung der Mindestsicherung in Wien müsse man die Gesamtthematik beurteilen. Das Problem sei, dass viele Asylberechtigte nicht in den Arbeitsprozess, sondern ins System Mindestsicherung kommen. Für eine Lösung müsse man Anreize schaffen, diese Menschen schnell in den Arbeitsprozess zu integrieren. Er ist für eine hohe Sachleistungskomponente, anstatt nach der Grundversorgung sofort die Mindestsicherung in voller Höhe zu gewähren, so Doskozil.