Doskozil: „Kehre in die Heimat zurück“

"Ich kehre in die Heimat zurück"

Doskozil betonte, wie sehr er sich auf seine neue Aufgabe freue: "Ich kehre in die Heimat zurück." Sein Dank gehe nicht nur an die burgenländische Landespartei für "einen derartigen Vertrauensvorschuss", sowie an Helmut Bieler, der seine Agenden mit Dezember an Doskozil übergibt. Es sei daher für ihn "ganz klar", dass er sein Regierungsamt niederlegen werde, "damit Hans Peter Doskozil nahtlos in die Arbeit der Burgenländischen Landesregierung einsteigen kann", sagte Bieler.