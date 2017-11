Mindestsicherung: VP/FP über massive Kürzung einig

Natürlich werde es Einsparungen bei der Mindestsicherung für Asylberechtigte geben, heißt es seitens der FPÖ-Verhandler gegenüber krone.at. Als Vorlage für die bundesweite Regelung dienen wie berichtet die Modelle aus Ober- und Niederösterreich. Dazu zählt auch eine schrittweise Umstellung von weniger Geld- auf mehr Sachleistungen

Oberösterreich: Nur noch 520 statt 914 Euro an Mindestsicherung

Zur Erklärung: Asyl- und subsidiär Schutzberechtigte erhalten seit Juli 2016 in Oberösterreich nur noch 365 Euro (dieses Geld ist für Verpflegung, Unterkunft und Lebensmittel vorgesehen) plus einen an Auflagen gebundenen Integrationsbonus von 155 Euro - also in Summe 520 Euro - statt wie in den Jahren zuvor 914 Euro an Mindestsicherung. Für Verpflegung werden bei Einzelpersonen 215 Euro, fürs Wohnen 150 Euro veranschlagt. Um das Integrationsplus zu erhalten, muss man sich in einem Integrationsvertrag verpflichten, an einem Wertekurs, einem Deutschkurs und Qualifizierungsmaßnahmen teilzunehmen. Kommt man dem nicht nach, kann der Bonus stufenweise gestrichen werden.