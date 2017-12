STURMUPDATE Kärnten: gesperrte Straßen & Unfälle

Schwere Schäden haben die starken Sturmböen Montagabend und in der Nacht auf Dienstag in Kärnten angerichtet. Besonders betroffen sind die Bezirke Klagenfurt-Land und Völkermarkt: Ferlach ist derzeit mit dem Auto nicht erreichbar. In Bad Eisenkappel wurde wegen der heiklen Situation Zivilschutzalarm ausgelöst.