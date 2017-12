Bei Rotlicht: Auto von Personenzug erfasst

Der Bahnübergang in der Nähe des Westbahnhofes in St. St. Veit ist sowohl mit Andreaskreuz als auch mit einer Lichtanlage ausgestattet und gesichert. Und obwohl letztere rot blinkte, überquerte ein Arbeiter eines in der Herzogstadt ansässigen Unternehmens am Montag gegen Mittag den Bahnübergang in der Handelsstraße. "Der Lenker hat nicht nur das Rotlicht ignoriert, er dürfte auch den herannahenden Personenzug übersehen haben", so ein Polizeibeamter.

Das Firmenfahrzeug wurde von der S-Bahn-Garnitur erfasst und durch die Wucht des Anpralls zur Seite geschleudert. Der Arbeiter wurde im Fahrzeug eingeklemmt und von der Feuerwehr St. Veit mittels Bergeschere aus dem total demolierten Fahrzeug geborgen. Der schwer verletzte Lenker wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Klinikum nach Klagenfurt geflogen, Im Zug wurde niemand verletzt. Die Bahnstrecke war für die Räumungsarbeiten stundenlang gesperrt.