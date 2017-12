Zahl der Salafisten mit 10.800 auf Allzeithoch!

Der Salafismus ist seit Jahren die am stärksten wachsende islamistische Bewegung in Deutschland. Er ist eine fundamentalistische Strömung des Islam und für junge Muslime häufig eine Zwischenstation auf dem Weg in den Dschihad.

Schon mehr als 1800 gewaltbereite Islamisten in Deutschland

Bereits Anfang Oktober hatte Maaßen bekannt gegeben, dass auch die Zahl gewaltbereiter Islamisten in Deutschland stark zunimmt. Mittlerweile würden mehr als 1800 Menschen zum islamistisch-terroristischen Personenpotenzial gezählt. Binnen eines Jahres wurde somit ein Anstieg um 700 Personen bzw. um 64 Prozent verzeichnet. In Sorge sei man vor allem angesichts der wachsenden Radikalisierung von Grundschülern.

13-jähriger Bombenbauer von Salafist betreut

So hatte im Sommer die Story über einen jungen Deutschen weltweit für Schlagzeilen gesorgt. Im Dezember 2016 wollte der damals Zwölfjährige in Ludwigshafen zwei Nagelbomben zünden. Die mutmaßlichen Anschläge misslangen, es wurde bekannt, dass der Bub von einem Salafisten stark religiös radikalisiert gewesen sei und sich sogar in Syrien dem IS anschließen habe wollen.