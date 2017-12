Glasner verlängert Vertrag bis 2022

Mit 920 Tagen Amtsdauer hat Oliver Glasner zwar jetzt "erst" rund die Hälfte von Rekordhalter Hans Kondert erreicht (1825), beim LASK aber nun nicht nur noch 1635 Tage Vertrag vor sich. Sondern durchaus auch das Ziel, den bis 2022 laufenden Kontrakt dann noch einmal zu verlängern. "Weil ich dann schon auch noch im neuen Stadion sitzen will", sprach er seinen 3-Stufen-Plan an.



Neue Arena

Dessen erster Schritt es war, den Traditionsklub zurück in die Bundesliga zu führen. In der der LASK als zweiter Schritt eine Fixgröße werden soll, ehe mit der für 2022 geplanten Eröffnung einer neuen Arena der Verein auch Europacup-Reife haben soll Warum der Vertrag dann aber auch für die 2. Liga Gültigkeit hat? "Weil wir uns bewusst sind, dass es nicht immer nur aufwärts gehen wird - wir uns dann aber Diskussionen ersparen wollen, wie es sie zuletzt etwa um Peter Stöger in Köln gegeben hatte", erklärt Präsident Siegmund Gruber und betont: "Wir gehen einen anderen Weg, wollen unkonventionell sein!"