Rednex beim "Krone"-Gschnas am Rosenmontag in Linz

Der Sound von Rednex erinnert ein wenig an den wilden Westen. Daher ist schon jetzt klar: Wenn die schwedische Gruppe Rednex beim "Krone"-Wilderer Gschnas (12. Februar) im Linzer Palais Kaufmännischer Verein Ohrwürmer wie "Old Pop in an Oak" oder "Cotton Eye Joe" anstimmt, werden die Wände wackeln. Dresscode an dem Abend: Dirndl und Lederhose!