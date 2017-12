Disney soll EA "Star Wars"-Lizenz wieder entziehen

Mit den Lootboxen in "Star Wars Battlefront 2" hat Spiele-Publisher Electronic Arts (EA) sich den Gaming-Shitstorm des Jahres zugezogen. Zwar ruderte EA zurück, entfernte die In-Game-Käufe zum Release vorerst wieder aus dem Game. Doch der Zorn der Spieler brodelt weiter. So stark, dass 100.000 von ihnen eine Online-Petition unterschrieben haben, in der sie Disney, den Besitzer der "Star Wars"-Rechte", dazu auffordern, EA die Lizenz für "Star Wars"-Games wieder zu entziehen.