Schelling: „Werde neuer Regierung nicht angehören“

Chaotische Debatte auf europäischer Ebene

Abgesehen von der Frage, ob Schelling auch in einer türkis-blauen Koalition noch Finanzminister sein wird, war es auch auf europäischer Ebene zu einer chaotischen Debatte gekommen. Am Ende der Diskussion waren die Konservativen in der Euro-Gruppe am Mittwoch zur Entscheidung gelangt, überhaupt keinen eigenen Kandidaten zu nominieren, sondern das Feld den Sozialdemokraten zu überlassen. Eine Vorgangsweise, die Schelling in seinen Überlegungen, den Rückzug aus der Politik anzutreten, auch noch bestärkt haben dürfte.

Bei internen Telefonkonferenzen auf Ebene der europäischen Regierungschefs mit Sebastian Kurz und der Euro-Finanzminister mit Hans Jörg Schelling konnte aber "wegen der fortlaufenden Koalitionsverhandlungen" keine fixe Zusage über den Verbleib Schellings in der künftigen Regierung gemacht werden.

Entscheidung ist ein "Gebot der Fairness"

Für Hans Jörg Schelling "war es daher auch ein Gebot der Fairness" gegenüber seinen Amtskollegen in der Euro-Gruppe, eine Entscheidung zu treffen, wie der Finanzminister gegenüber der "Krone" am Donnerstag erklärte. Schelling: "Ich habe mich entschieden, der künftigen Bundesregierung nicht mehr anzugehören. Ich werde auch keine anderen Ämter mehr ausüben." Damit spricht Schelling diverse Spekulationen an, in denen er als Nachfolger von Claus Raidl als Präsident der Oesterreichischen Nationalbank gehandelt wurde.

Minister lobt sich für die eigene Arbeit

Schelling sieht seine Entscheidung durchaus zwiespältig: "Es ist kein Geheimnis, dass ich meine Funktion sehr gerne ausgeübt habe. Aber es gibt programmatische Gründe und mit 64 Jahren zahlreiche andere Interessen in meinem Leben." Der Finanzminister wird bis zur Angelobung der neuen Regierung sein Amt weiter ausüben: "Ich übergebe ein geordnetes Haus mit hervorragenden Mitarbeitern." Zufrieden gibt sich Schelling mit seiner Bilanz von der Budgetpolitik, der Rückgewinnung des Vertrauens des internationalen Finanzmarktes in Österreich, einer Steuerreform und der Folgenbewältigung der Kärntner Desasterbank, der Hypo.