Euro-Chef: Schelling endgültig aus dem Rennen

Wahl des Euro-Chefs am 4. Dezember

Die Wahl des Eurogruppenchefs ist unterdessen für das Treffen der Euro-Finanzminister am 4. Dezember geplant. Zurückhaltung gibt es in EU-Ratskreisen bezüglich einer Übergangslösung mit Dijsselbloem selbst. So war zuletzt kolportiert worden, die Eurogruppe könnte eine halbjährige Verlängerung des Mandats für Dijsselbloem, das offiziell Mitte Jänner endet, beschließen.

Übergangslösung mit Dijsselbloem-Verlängerung fraglich

Allerdings gebe es Bedenken, eine solche Zwischenlösung könnte als Präjudiz gelten, dass künftig kein amtierender Finanzminister Chef der Eurogruppe sein müsse, wie dies bisher der Fall war. Dabei kämen dann auch der Vizepräsident der EU-Kommission, Valdis Dombrovskis, und EU-Wirschafts- und Währungskommissar Pierre Moscovici ins Spiel. Das würde die sogenannte Doppel-Hut-Variante bedeuten, wonach künftig der Eurogruppenvorsitzende zumindest im Fall von Dombrovskis auch Vizepräsident der EU-Kommission sein sollte.