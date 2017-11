Nordkorea feuert erneut ballistische Rakete ab

Südkorea hat am Dienstag einen neuen Raketentest Nordkoreas vermeldet. Die Rakete sei von der Provinz Süd-Pyongan in östliche Richtung abgefeuert worden, teilte die Nachrichtenagentur Yonhap unter Berufung auf das südkoreanische Militär mit. Südkorea und die USA überprüften den Vorgang. Es wäre der erste derartige Test seit September. Aus Japan hatte es erst kürzlich geheißen, dass man in Tokio Funksignale aufgefangen habe, die vage auf Vorbereitungen eines weiteren Starts einer Rakete hindeuten könnten.