DNA beweist: Legendäre Yetis waren wohl Bären

Der legendäre Yeti ist ein stark behaartes, zweibeiniges Wesen, das in Fabeln und anderen Erzählungen vor allem im Himalaja-Gebiet angesiedelt ist und häufig von affenähnlicher Gestalt beschrieben wird. Aber auch in Nordamerika und dem Kaukasus will man das auch als Schneemensch bezeichnete Zottelwesen schon gesichtet haben.

Keine anerkannte Beweise für Existenz

Allgemein anerkannte Beweise für die Existenz des Yetis - die Sherpa leiten sich den Begriff aus Ye (Fels) und The (Tier) her - gibt es bisher nicht. Vielmehr haben in den vergangenen Jahren Forscher schon mehrfach nachweisen können, dass es sich bei angeblichen Gewebeproben das Wesens um Überreste von Bären handelt.