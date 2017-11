Schülerin missbraucht: Bewährungsstrafe für Lehrer

Lehrer: "Wir liebten uns und waren glücklich zusammen"

Er habe "keine Entschuldigung" für seine Tat, sagte der Angeklagte."Wenn ich bei ihr war, war sie einfach meine Freundin und nicht meine Schülerin oder ein 14-jähriges Mädchen", betonte er. "Wir liebten uns und waren ziemlich glücklich zusammen." Der Stiefvater des Mädchens hatte Anfang November von der Beziehung erfahren und den Lehrer daraufhin in seinem Auto entführt. Der Stiefvater muss sich in Kürze wegen Freiheitsberaubung verantworten.

Schülerin: "Er hat mich manipuliert"

Die 14-Jährige hatte der Polizei zunächst gesagt, sie sei in ihren Lehrer "verliebt" gewesen. Später sagte sie aus, er habe sie "manipuliert" und sie fühle sich "beschmutzt". Sie wolle nicht, dass es anderen Mädchen genauso gehe.

In Frankreich wird derzeit über das angemessene Schutzalter für einvernehmlichen Sex diskutiert. Die französische Regierung will im kommenden Jahr erstmals ein gesetzliches Schutzalter von 15 Jahren für einvernehmlichen Sex festlegen, wie Präsident Emmanuel Macron am Samstag bei einer Rede zur Gewalt gegen Frauen mitteilte. In Deutschland ist Sex mit Kindern unter 14 Jahren strafbar.