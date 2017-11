Ihr Essen für die Zeit nach der Apokalypse

Und wer in Friedenszeiten nicht auf seine gefriergetrockneten Hühnerstückchen verzichten will, kann auf die Camping-Menüs zurückgreifen. Alles natürlich bereits fein säuberlich portioniert und "ready to eat". Aktuell setzt Wise übrigens jedes Jahr 75 Millionen Dollar um. Allein in den letzten vier Jahren hat sich der Umsatz mehr als verdoppelt.

Sogar Unis lagern Notfallmenüs ein

Denkt man übrigens an den typischen "Prepper" so sind das längst nicht mehr weiße Männer zwischen 30 und 65, die gerne jagen gehen und Waffen besitzen, wie Jackson verrät: "Auch immer mehr Frauen greifen zu unseren Produkten. Sie wollen damit oft die Versorgung ihrer Kinder im Ernstfall sicherstellen." Besonders Naturkatastrophen verunsichern die Menschen, betont der Geschäftsführer: "In Florida sind Flutkatastrophen und Hurrikans mittlerweile die Norm." Daher hätten auch einige Universitäten in der Region angefangen, Vorräte einzulagern.