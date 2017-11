Bringt Schulz-Abgang die SPD wieder in Regierung?

Nahles selbst gab sich zu den Gerüchten bedeckt und stellte am Dienstag eine mögliche Wiederauflage einer Zusammenarbeit mit der Union in Abrede. Zwar werde sich die SPD den von Bundespräsident Steinmeier geforderten Gesprächen über einen Ausweg aus der Krise nicht verweigern, doch habe die große Koalition bereits vor der Wahl "am Ende auch inhaltlich nicht mehr die Substanz und die Kraft gehabt", die sie vorher gehabt habe, sagte sie im ZDF-"Morgenmagazin". Zu möglichen Neuwahlen meinte Nahles: "Wir scheuen diese Option nicht."

Merkel zeigt klare Präferenz für Neuwahlen

Merkel hatte nach dem Scheitern der "Jamaika"-Gespräche am Montag die Flucht nach vorne angetreten: Die CDU-Chefin äußerte in der ARD eine Präferenz für Neuwahlen und kündigte ein neuerliches Antreten als Kanzlerin an. Eine Minderheitsregierung, "die von Stimmen aus der AfD abhängig wäre", schloss sie aus. In so einem Fall wären Neuwahlen der bessere Weg, sagte Merkel.