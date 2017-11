Was wurde aus der mörderischen „Manson-Familie“?

Es ist der berühmteste Massenmord in der Geschichte der USA: Für viele Menschen - nicht nur in den Vereinigten Staaten - sind die Bluttaten der "Manson Family" noch immer das sprichwörtliche Böse. 48 Jahre nach den brutalen Morden, denen neben der Schauspielerin und Ehefrau des weltbekannten Filmregisseurs Roman Polanski, Sharon Tate, sechs weitere Menschen zum Opfer gefallen sind, ist das Oberhaupt der mörderischen "Familie", Charles Manson, jetzt verstorben. Doch was wurde aus den berüchtigtsten Mitgliedern von Mansons "Mordfamilie"? Und was waren die Hintergründe der unvorstellbar blutigen Morde?