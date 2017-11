US-Mörder und Sektenführer Charles Manson ist tot

Manson sah in sich eine Wiedergeburt Christi. Seine "Manson Family" wurde in den 1960er Jahren in Kalifornien gegründet. 1969 stiftete der damals 34-Jährige mehrere Anhänger zu einer brutalen Mordserie in Los Angeles an. Zu den insgesamt sieben Opfern zählte die hochschwangere Schauspielerin Sharon Tate, Ehefrau von Filmregisseur Roman Polanski.