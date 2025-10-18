Passanten heben Auto hoch und befreien Frau

„Konnte mit Füßen nachhelfen“

Zu elft gelang es schließlich, den fast zwei Tonnen schweren Seat zu heben. „Es war furchtbar, diese tonnenschwere Last auf mir zu spüren. Dann streckte jemand seine Hand nach mir aus, zog mich am Arm. Gleichzeitig konnte ich mit den Füßen nachhelfen. Als ich wieder frei war, kamen mir die Tränen“, erzählte die Gerettete. Sie erlitt einen Leberriss, zwei angebrochene Rippen und mehrere Schürfwunden. Yvonne L. wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, musste aber nicht operiert werden.