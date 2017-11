Frau in Wels beraubt: Vier Iraker festgenommen

Fahndungserfolg für die Polizei in Wels! Sonntagnacht wurde einer 29-Jährigen aus Wels die Handtasche in der Bäckergasse entrissen. Sie war gemeinsam mit drei Freunden in ihrer Heimatstadt unterwegs, als vier männlichen Personen auf sie zukamen. Drei gingen an der Gruppe vorbei, ein 18-Jähriger fing jedoch zu laufen an, stieß die Frau nieder und raubte ihr die Handtasche. Beim Sturz dürfte sich die Frau an der rechten Hand verletzt haben.