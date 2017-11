Erdähnlicher Planet bei nahem Zwergstern entdeckt

Weil der Rote Zwergstern aber an der Oberfläche nur etwa halb so heiß ist wie die Sonne, herrschen auf der Planetenoberfläche wahrscheinlich erdähnliche Temperaturen - laut Berechnungen zwischen minus 60 und plus 20 Grad Celsius, berichten Astronomen der Universität Genf mit internationalen Kollegen in einem Fachartikel, der in der Zeitschrift "Astronomy & Astrophysics" erscheinen wird.

Theoretisch gute Voraussetzungen für Leben

Zudem bekommt der Planet trotz der Nähe zu seinem Zentralstern nur 1,38-mal so viel Strahlung ab wie unsere Erde von der Sonne - theoretisch gute Voraussetzungen für Leben. Ob sich Ross 128b aber tatsächlich in der sogenannten habitablen Zone befindet, in der flüssiges Wasser auf dem Planeten - und damit eine Grundvoraussetzung für Leben so wie wir es kennen - möglich wäre, ist derzeit noch unklar, so die Forscher.

Nur elf Lichtjahre von der Erde entfernt

Der Stern Ross 128a sei momentan elf Lichtjahre von der Erde entfernt, bewege sich aber auf uns zu, berichtet die Europäische Südsternwarte ESO. In 79.000 Jahren werde er unser nächster Nachbarstern sein, und Ross 128b dann der von der Erde aus nächste Exoplanet. Momentan ist dies noch Proxima b (Bild unten), der unseren heutigen nächsten Nachbarstern Proxima Centauri umkreist.