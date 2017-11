Die Milch-Revolution

Vier Leute, zwei Höfe, eine bahnbrechende Idee! Roswitha und Gerhard Reingruber aus Inzersdorf und Maria und Fritz Wallner aus Scharnstein sind aktuell die ersten Landwirte in Österreich, die sogenannte "A2 Milch" verkaufen! "Gemeinsam mit dem Milchhof Wallner haben wir die Marke ,A-zwei, die Urmilch‘ ins Leben gerufen. In nur 10 Monaten haben wir den gesamten Milchkuhbestand auf reinerbige A2A2 Milchkühe umgestellt. Österreichweit ist das einzigartig!" so Gerhard Reingruber (37). Doch was ist damit gemeint? A2—Milch ist die seit Urzeiten natürlichste Form der Milch, die sich über eine Mutation in den europäischen Rassen mit der Zeit jedoch zur A1/A2-Milch entwickelt hat.