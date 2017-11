Aus Leitung fließt nur braune Brühe

"Das geht schon lange so und passiert immer wieder. Ich traue mir gar nicht mehr den Geschirrspüler oder die Waschmaschine einzuschalten", klagt Emilie Politzer. Die 69-Jährige selbst wäscht sich im Notfall mit Mineralwasser. Was die Ursache für die braune Brühe aus der Leitung ist, weiß sie nicht. Erklärungen hat die Rentnerin jedoch bereits einige gehört. Die Rohre in ihrem Haus seien veraltet, ist eine davon. Zuletzt wurde der 69-Jährigen gesagt, der Hydrant auf der Straße sei entlüftet und ihr Anschluss deshalb auf eine andere Leitung verlegt worden.

Laut Politzer war erst am Freitag ein Vertreter des Wasserverbandes beim Lokalaugenschein vor Ort. Er hatte ihr nur drei Behälter mit destilliertem Wasser dagelassen. Politzer: "Ansonsten hat sich bislang nichts verbessert."

Karl Grammer & Christian Schulter, Kronen Zeitung