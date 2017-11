Auto landet im Bach: Kochlehrling als Lebensretter

Das Leben eines Lenkers (29) aus Esternberg hing nur noch am sprichwörtlichen seidenen Faden. Der Innviertler lag schwer verletzt kopfüber mit seinem Pkw in einem Bach in Sankt Agatha. "Lang hätte er nicht mehr durchgehalten, er hat den Kopf zuletzt selbst nicht mehr über Wasser halten können", sagt sein Lebensretter Hubert Wirth (17).