Seherin ortete ihn in Bunker

lugzettel, Zeitungen und Facebook nutzt der Klagenfurter Roland Unterwandling, um seinen Kater "Henry" wiederzufinden. "Er ist ein roter Perser, sehr edel; daher trägt er auch den Beinamen Sir", erzählt er.

Bisher ist das Tier nie länger als eine Stunde weg geblieben: "Er muss weggelaufen sein. Es gab nämlich keine Spuren, dass er verletzt gewesen wäre." Das Ehepaar Unterwandling wohnt in der Radetzkystraße. "Wir trauern sehr um den Kleinen." "Henrys" Katzenfreundin "Hera" ist so deprimiert, dass man jetzt noch eine Katze aus dem TIKO aufnehmen will. "Kommt Henry wieder, dann haben wir halt drei Katzen."