Erdogan appelliert: „Heiratet und vermehrt Euch“

"Es ist Pflicht eines Muslims, sich zu vermehren", so Erdogan. Der Staatschef betonte aber zugleich, dass muslimische Frauen nicht notwendigerweise auf die Mutterrolle beschränkt sein sollten: "Natürlich ist die Mutterschaft das größte Geschenk Gottes an die Frauen. Die Mutterschaft zu leugnen heißt, das Schicksal, also die Schöpfung zu leugnen. Aber die muslimische Frau ist nicht nur eine gute Mutter, sondern wenn nötig auch eine bahnbrechende Wissenschafterin, Politikerin, Lehrerin und sogar eine kühne Kriegerin."

Im Frühjahr hatte Erdogan Türken in Europa dazu aufgerufen, ihren Einfluss auszuweiten und mehr Kinder zu zeugen. "Macht nicht drei, sondern fünf Kinder, denn ihr seid die Zukunft Europas", hatte er gesagt. Hintergrund war ein Streit vor allem mit Deutschland und den Niederlanden über Auftrittsverbote für türkische Regierungsvertreter.

Erdogan demnächst zu heiklem Besuch in Griechenland

Der türkische Präsident wird demnächst zu einem heiklen bilateralen Besuch in Griechenland erwartet. Umstrittene Themen sind dabei die nach wie vor ungelöste Zypern-Frage sowie die Forderung Ankaras nach Auslieferung türkischer Militärs, die in Athen Asyl beantragt haben. Für Erdogan handelt es sich um Putschisten, die sich im Sommer 2016 nach Griechenland abgesetzt hätten.

Das schwierige Verhältnis zwischen den NATO-Partnern Türkei und Griechenland sorgt seit Jahrzehnten im östlichen Mittelmeer für Verunsicherung. Schon lange streiten Athen und Ankara um Hoheitsrechte in der Ägäis, für zusätzlichen Zündstoff sorgt der ungelöste Konflikt um das geteilte Zypern. Mehrmals standen Griechenland und die Türkei in den vergangenen Jahrzehnten an der Schwelle eines Krieges.