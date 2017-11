Traunbrücke in Gmunden erneut gesperrt

Gleich vorweg: Einsturzgefahr besteht nicht! Trotzdem wird die neue Traunbrücke in Gmunden ab Montag erneut für den Verkehr gesperrt. Risse im Sockel des Brückenpfeilers machen ein Eingreifen notwendig. Eine Sicherung durch Unterlegen und Abstützen ist bereits passiert, sodass der Verkehr am Wochenende weiterhin gefahrlos über die Brücke geführt werden kann, Fahrzeuge über 3,5 Tonnen müssen die Umfahrung benützen.



Generelles Fahrverbot von Montag bis Freitag

Durch die Bodenverdichtung mit Spezialbeton, die nach einem Grundbruch neben dem neuen Westpfeiler notwendig geworden war, ist es zu einer seitlichen Bewegung dieses Pfeilers gekommen. Der mit dem sogenannten Düsenstrahlverfahren injizierte Spezialbeton hat den Pfeiler minimal flussaufwärts verschoben. Er hat sich vertikal 2 Milimeter und seitlich in Richtung Traunsee um 30 Milimeter bewegt. Das hat dazu geführt, dass Risse im Lagersockel aufgetreten sind, sodass dieser saniert werden muss. Dafür ist ein generelles Fahrverbot von voraussichtlich kommenden Montag bis einschließlich Freitag, 17. November, notwendig. Fußgänger und Radfahrer können die Brücke weiterhin passieren.

Wichtig: Aufgrund dieser Situation kann die morgendliche Ausnahmeregelung für Schulbusse nicht aufrecht erhalten bleiben. Auch die Schulbusse müssen den Umfahrungsring benützen.