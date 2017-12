Die wichtigsten Tastaturkürzel für Ihren Mac

Wer seine tägliche Computerarbeit effizient und flott erledigen will, tut gut daran, die Tastenkürzel seines Betriebssystems zu kennen. Das gilt für Windows- ebenso wie für Mac-Nutzer, wobei in der Apple-Welt etwas andere Tastenkombinationen zum Erfolg führen als unter Windows. Einige der praktischsten Tastatur-Shortcuts am Mac stellen wir Ihnen hier vor.