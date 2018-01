Mixed Reality, Virtual Reality - was ist das?

Mixed Reality heißt nämlich nicht nur, in virtuelle Welten abzutauchen, sondern die virtuellen Welten mit der echten Welt zu vermischen. Das prominenteste Beispiel für diese Herangehensweise ist die Microsoft Hololens mit ihrem transparenten Display vor dem Auge. Die teure Hololens richtet sich allerdings an Profis, günstigere Mixed-Reality-Headsets holen die echte Welt dagegen per Kamera in die virtuelle Welt.

Mit Augmented Reality gibt es noch einen Mixed-Reality-Vorläufer, der im Grunde ebenfalls das Überlagern der realen Welt mit digitalen Objekten bezeichnet. Hier sind allerdings tendenziell eher Apps wie Wikitude gemeint, die mit der Smartphone-Kamera die Umgebung aufnehmen und praktische Infos - etwa zu Sehenswürdigkeiten - ins Bild einbauen.