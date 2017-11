Mega-Exoplanet hat 13-fache Jupiter-Masse

Die Entdeckung des Mega-Exoplaneten stellt die Wissenschaftler vor ein Rätsel, denn eigentlich sollte ein Objekt dieser Größe laut gängiger Lehrmeinung kein Planet mehr sein, sondern vielmehr ein sogenannter Brauner Zwerg.

Verkappte, vergleichsweise kalte Sonnen

Braune Zwerge sind astronomische Objekte, die eine Sonderstellung zwischen Planeten und Sternen einnehmen. Sie entstehen wie Sterne in Staub- und Gaswolken, allerdings verdichtet sich ihre Masse nicht so stark, dass es - wie bei der Sonne - zu einer thermonuklearen Zündung in ihrem Kern kommt. Dadurch entwickeln sie sich quasi zu verkappten Sonnen, bleiben vergleichsweise kalt und glosen daher nur in Rot- und Brauntönen.