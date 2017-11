26 Flüchtlingsfrauen tot – Schlepper festgenommen

In den vergangenen Tagen ist die Zahl der Bootsflüchtlinge im Mittelmeer wieder angestiegen: Mehr als 30 Leichen wurden geborgen, knapp 2000 Menschen wurden gerettet und nach Italien gebracht. Nach dem besonders schockierenden Fund von 26 Frauenleichen an Bord eines spanischen Schiffes, das insgesamt 375 Flüchtlinge nach Italien bringen wollte, sind jetzt zwei Schlepper festgenommen worden. Das Leben der jungen Frauen fand wohl am Weg in die Prostitution in Europa ein jähes Ende.