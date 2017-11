Keine Einigung: Metaller drohen nun mit Streiks

Vier Runden lang hatten die Sozialpartner knapp 40 Stunden faktisch ohne eine Annäherung verhandelt, dafür wurde der Ton der Verhandlungspartner zusehends unfreundlicher. Bereits vor der fünften Runde hatten die Gewerkschaften mit Warnstreiks gedroht, sollte es zu keiner Einigung kommen. Nun stellten die Arbeitnehmervertreter der Arbeitgeberseite ein Ultimatum bis kommenden Montagabend. Ohne Abschluss sind gewerkschaftliche Kampfmaßnahmen ab Dienstag, 14. November, geplant. In den nächsten Tagen stehen Betriebsversammlungen auf dem Programm, wo die konkreten Kampfmaßnahmen beschlossen werden sollen.

ÖGB-Chef: "Sozialpartnerschaft noch lange nicht beschädigt"

Für ÖGB-Chef Erich Foglar ist die Forderung der Gewerkschaft berechtigt, weil es derzeit eine "außerordentlich gute Wirtschaftslage" gebe, die Auslastung in der Metallindustrie "sehr gut" sei und hohe Dividenden an die Aktionäre ausgeschüttet würden. "In Zeiten wo es gut geht" brauche es "einen kräftigen Reallohnzuwachs", so Foglar. In wirtschaftlich besseren Zeiten müsse es einen höheren Zuwachs geben als in schlechten. Mit Kampfmaßnahmen werde man vonseiten der Gewerkschaft "wie immer äußerst sorgfältig umgehen". Für den ÖGB-Präsidenten ist der Abbruch bei den Kollektivvertragsverhandlungen in der Metalltechnischen Industrie "noch lange nicht eine Beschädigung der Sozialpartnerschaft". Es sei "immer wieder zu Auseinandersetzungen gekommen", etwa im Jahr 2011.