Vier Männer als neue „Wirtinnen“

Vier Männer sind "Die Donauwirtinnen"! Die Brüder Philipp und Lukas Zauner sowie Fabian Mayr und Dominik Schütz haben das 2012 eröffnete Lokal in Urfahr übernommen. Julia Oswald und Tanja Obernberger hörten, wie berichtet, aus familiären Gründen auf. "Wir behalten Name, Konzept und Einrichtung. Für die Gäste bleibt quasi alles beim Alten", sagt Philipp Zauner. Ab 8. November ist das Lokal wieder offen.



Zwei Neueröffnungen in Leonding

Schon am 6. November sperrt Oliver Rechberger mit seiner Partnerin Dominique Pisa die Bergdiele in Leonding wieder auf. "Wir setzen auf klassisch, moderne und leistbare Küche", verrät Pisa. Ebenfalls in Leonding will Angelo La Ruffa, der in Linz einige Lokale hat, Fuß fassen. Er renoviert den Stadtwirt, will am 15. November eröffnen. Ein Schwerpunkt liegt neben Pizza und Pasta auf Steaks und Fisch vom Grill.



Neues Lokal auch für Linz

Noch eine Neueröffnung kommt Anfang Dezember in der Klammstraße 7 in Linz: Die Jungköche Marco Barth und Sebastian Rossbach machen das "Rossbarth" auf.

Simone Waldl, Kronen Zeitung