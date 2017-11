Internet-Ausbau hat Vorrang

Im Förderprogramm "Breitband Austria 2020", besser bekannt als Breitbandmilliarde, gibt es drei Förderschienen und den Sondertopf "Access ELER". In einer ersten Ausschreibungsrunde flossen bereits 4,7 Millionen Euro in den burgenländischen Breitbandausbau. Im Sondertopf befinden sich weitere 1,2 Millionen. Die erste Tranche aus dem Sondertopf wurde unlängst vergeben. 587.000 Euro, also fast die Hälfte, werden in die Förderung von Projekten in Deutsch Kaltenbrunn, Neuhaus am Klausenbach, Neuberg, Tobaj und Mogersdorf investiert. Die Fertigstellung erfolgt innerhalb der nächsten drei Jahre.

Das Land setzt Maßnahmen auf allen Ebenen: Neben dem Breitband-Pakt auf Landesebene wurden diverse Förderprogramme mit dem Bund ausverhandelt - etwa der Sondertopf "Access ELER". Für die Gemeinden hat das Land die Förderaktion "Digitaler Dorfplatz" ins Leben gerufen, die aktuell auf Hochtouren läuft. Außerdem setzt sich SP-Klubobmann Christian Illedits durch seine Mitwirkung an der europäischen Breitbandplattform auch in Brüssel für den burgenländischen Ausbau ein. "Ziel der Breitbandplattform ist die Förderung eines rascheren, besseren und nachhaltigen Hochgeschwindigkeitsbreitbandausbaus in allen europäischen Regionen und insbesondere in ländlichen und den dünn besiedelten Gebieten, um so die digitale Kluft zu überbrücken", betont Illedits.

Sabine Oberhauser, Kronen Zeitung