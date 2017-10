Interstellares Objekt rast durchs Sonnensystem

Durch unser Sonnensystem rast zurzeit ein Asteroid, der aus dem interstellaren Raum stammen könnte. Der erst am 19. Oktober entdeckte, rund 400 Meter große Brocken mit dem Katalognamen A/2017 U1 tauchte laut Angaben der US-Raumfahrtbehörde NASA beinahe senkrecht zur Planetenebene in das Sonnensystem ein und rast derzeit in Richtung des Sternbilds Pegasus davon.