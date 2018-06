Unwetterserie reißt nicht ab

Jeden Tag müssen derzeit Feuerwehren ausrücken, jeden Tag kommt es zu Starkregen, jeden Tag werden Keller überflutet und Straßen teilweise vermurt. So auch am Freitag in Reichenfels, wo mehrere Bäche über die Ufer traten. In St. Ulrich musste eine Familie aus ihrer Tiefparterrewohnung ausziehen: Sie war verschlammt worden, wie auch 20 Keller und die Volksschule. Im Metnitztal vermischte sich am Freitag der starke Regen mit Hagelkörnern. In Klein St. Paul gingen Muren ab. In Wieting war tags zuvor eine Straße teils weggerissen, eine in der Inneren Wimitz komplett unterspült worden. Die wegen Vermurungen gesperrte Katschbergstaße zwischen Lieserbrücke und Trebesing ist aber wieder freigegeben.