Innviertler designte Brillen für den Life-Ball

Staubsaugen, die Pflanzen gießen, sich um die Logistik kümmern, Besprechungen - so sah grob umrissen der Tag von Raphael Reifeltshammer gestern aus. Am Samstag wird’s weit glamouröser - da geht der Innviertler nämlich zum ersten Mal auf den Life-Ball in Wien. Für den Charity-Event hat er mit „Vision 1 Eyewear“ die offiziellen Life-Ball-Brillen designt und produziert, die im Onlineshop von Life+ verkauft werden.