Das Flüchtlingsthema holt die Regierung wieder ein

„Machbar“ und „nur eine Frage des Wollens“

Innenminister Kickl will sich ab Montag mit all seinen Amtskollegen von Griechenland bis Slowenien in Verbindung setzen. Und Kanzler Kurz wird zunächst kommende Woche mit dem albanischen Premier sprechen, um die Flüchtlinge bereits an der EU-Außengrenze zu stoppen. Dies sei machbar und nur eine „Frage des Wollens“, so Kurz und Strache. Gelingt dies nicht, werde Österreich seine Grenzen schließen. „Und zwar wirklich dicht.“ Die Ankündigung bleibt aber ausgesprochen vage, denn ab welcher Zahl an Migranten dies geschehe, will die Regierung nicht sagen.