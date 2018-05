Kurz will EU-Grenzschützer in Nordafrika einsetzen

Geht es nach Bundeskanzler Sebastian Kurz, dann sollen die EU-Grenzschützer künftig auch in Nordafrika tätig werden, um bereits dort Migranten an der Überfahrt über das Mittelmeer zu hindern. Die europäische Grenzschutzagentur Frontex brauche ein neues Mandat, um in Drittstaaten mit Einverständnis der dortigen Regierung tätig zu werden, so der ÖVP-Chef.