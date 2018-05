Kneissl: „Am Balkan warten 40.000 Flüchtlinge“

Nach Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) und Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat sich am Sonntag auch Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) besorgt über steigende Flüchtlingszahlen geäußert. Die Fluchtroute am Westbalkan verschiebe sich von Mazedonien und Serbien in Richtung Albanien, Montenegro und Bosnien-Herzegowina. „Derzeit versammeln sich etwa 30.000 bis 40.000 Flüchtlinge am Balkan“, so Kneissl. Die Regierung werde sicherstellen, dass es keine unkontrollierten Grenzübertritte von Flüchtlingen geben werde. Niemand habe ein Interesse daran, dass sich die Situation von 2015/16 wiederhole.