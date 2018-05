Robert K. „wollte zuletzt nur noch alleine sein“

In Anstalt für psychisch kranke Straftäter überstellt

Aber über sein grauenhaftes Verbrechen sprach er mit ihnen kein Wort. Das Innenleben des 16-Jährigen - schwer durchschaubar. Niemand weiß, was er tatsächlich denkt, wie tief seine seelischen Abgründe sind, ob er für andere Insassen eine Gefahr darstellt - oder Selbstmordgedanken hat. Deshalb wurde der Bursch am vergangenen Donnerstag in die forensische Abteilung der Linzer Kepler-Klinik überstellt. In dieser Sonderanstalt für psychisch kranke Straftäter steht er nun rund um die Uhr unter fachärztlicher Beobachtung, außerdem hat Gerichtspsychiater Peter Hofmann bereits damit begonnen, ihn zu untersuchen.