Mädchen-Mord in Wien: Die Psyche des Totmachers

Auf dem Weg zu seiner Stiege traf er Nachbarn, die ihm von Hadishats Verschwinden erzählten. Er alarmierte seine Frau - „unsere Söhne schliefen bereits“ - und beteiligte sich mit ihr an der Suche nach dem vermissten Mädchen: „Wir kannten es gut, wir mochten es sehr und waren in fürchterlicher Sorge.“ Das Ehepaar weiters: „Wir konnten deshalb in der kommenden Nacht kaum schlafen.“ Am Morgen sei die Mutter „schon sehr zeitig“ zur Arbeit gegangen, der Vater erfuhr bald vom Leichenfund in der Mülltonne, „ich war völlig zerstört“. Und seine Söhne? Der Jüngere habe zu weinen begonnen, „und Robert nahm ihn in den Arm“.