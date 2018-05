Bombenalarm: U-Bahn-Stationen in Kiew gesperrt!

Vor dem Champions-League-Finale liegen in Kiew die Nerven blank: Im Zentrum der ukrainischen Hauptstadt sind am Samstag fünf U-Bahn-Stationen geschlossen worden. Fahrgäste wurden zum Verlassen der betroffenen Stationen aufgefordert, polizeiliche Untersuchungen auf allfällige Sprengsätze in die Wege geleitet.