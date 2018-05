Arbeiten Sie gerne für Trump, Herr Botschafter?

Die Beziehungen zwischen den USA und der EU - Stichwort Iran-Atomwaffenabkommen und Strafzölle - haben sich sehr verschlechtert, seit Trump Präsident ist. Macht Ihnen das Sorgen?

In jeder Beziehung gibt es Reibungspunkte. Aber diese Punkte zeigen nicht einmal annähernd das ganze Bild. In meinen Augen funktioniert die Beziehung zwischen den USA und der EU sehr gut. Auch unsere beiden Länder arbeiten eng zusammen, nicht nur auf staatlicher Ebene, wo sich die Administration den transatlantischen Beziehungen sehr verpflichtet fühlt, sondern auch im kulturellen Bereich. Wir hatten zum Beispiel in San Francisco gerade eine Klimt-Ausstellung in unserem Museum, die von Max Hollein organisiert wurde. Dieser Österreicher wird in Zukunft bekanntlich das berühmteste Museum der Welt, das Metropolitan Museum of Art in New York, leiten.