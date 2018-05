Trump sagt historisches Gipfeltreffen mit Kim ab

Die Anzeichen hatten sich in den vergangenen Tagen verdichtet, nun haben sich die Befürchtungen bestätigt: US-Präsident Donald Trump hat das Gipfeltreffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un abgesagt. In einem Brief teilte er dem Diktator mit, er halte ein solches Treffen gegenwärtig für nicht angemessen. Der Termin zwischen den beiden Staatsoberhäuptern war für 12. Juni in Singapur geplant.